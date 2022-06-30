Ракетний удар по Рівненщині. Знайдено зрадника, який злив Жириновському дані ЗСУ

Обвинувачений вихвалявся дружині про ракету, яка летіла на Рівне, за його наведенням

Наприкінці січня 2022 року обвинувачений був попереджений про наступ Росії на Україну

Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним місцевого мешканця у державній зраді та незаконному зберіганні боєприпасів і призначив 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 травня.

За даними досудового розслідування, у червні 2021 року обвинувачений встановив контакт із особою, яка позиціонувала себе політичної партії «Ліберально-демократичної партії Росії» (ЛДПР). Далі більше – українець виступив із ініціативою перед іноземцем збирати та передавати інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області, в тому числі про військові частини Збройних Сил України, рух військової техніки, а також вчинення інших суспільно-небезпечних дій, спрямованих на систематичне проведення підривної діяльності проти України.

Слідство з’ясувало, що 24 лютого 2022 року мешканець Рівненщини злив члену «ЛДПР» дані про рух військової техніки ЗСУ із Сарнів у напрямку Житомира і до міста Дубровиця Рівненської області. Наступного дня обвинувачений повідомив про кількість зброї та військової техніки на території Центральної артилерійської бази озброєнь ЗСУ (військової частини А0153), яка дислокується у Сарнах. Метою зливу цих відомостей було зруйнування або пошкодження вказаного військового об’єкту.

Крім цього, під час обшуку 18 березня 2022 року правоохоронці виявили в обвинуваченого 120 патронів, два корпуси наступальних осколкових ручних гранат РГД-5 і детонатор до гранати.

У суді чоловік повністю визнав вину і щиро розкаявся.

Крім цього, суд дослідив матеріали негласної слідчої (розшукової) дії, а саме переписку у Viber між обвинуваченим та росіянином. У листуванні від 26 січня 2022 року член «ЛДПР» написав, що скоро настане час «Ч» і вони (росіяни – «Главком») підуть у наступ після чого вийдуть на нього. На запитання, чи готовий обвинувачений очолити місцеву районну адміністрацію після окупації, той відповів, що готовий очолити каральний орган.

Також суд прослухав телефонну розмову між обвинуваченим та його дружиною, яка відбулася у середині березня 2022 року. У ній чоловік вихваляється про ракету летіла на Рівне, а інша на них і зізнається, що ракета летіла за його наведенням, яке він дав давно.

Наразі обвинувачений утримується у Рівненському слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що в Україні триває 127-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, головою Ліберально-демократичної партії Росії був Володимир Жириновський, який помер 6 квiтня 2022 року. Померлий російський політик «палко підтримав» напад Росії на Україну.