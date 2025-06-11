Після деокупації Херсона зрадник спалив паспорт РФ, але це його не врятувало від суду

Після деокупації Херсона чоловік спалив паспорт РФ, але це не допомогло уникнути вироку

Колишнього працівника Дар’ївської колонії №10 на Херсонщині засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Під час окупації він добровільно перейшов на бік російських військових, отримав паспорт РФ і передавав окупантам інформацію про місцевих жителів. Після звільнення регіону намагався приховати свою участь, спаливши документи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

На початку 2022 року Дар’ївська колонія на Херсонщині опинилася під контролем окупантів. У травні цього ж року, коли на території колонії перебували російські військові та представники ФСБ, працівників установи зібрали та повідомили, що відтепер вони працюватимуть за законами РФ. Кожен міг вирішувати, чи буде він співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Серед тих, хто погодився, було подружжя – чоловік і жінка, молодші інспектори колонії. Вони отримали російські паспорти та зарплату в рублях. За словами правоохоронців, подружжя активно допомагало окупантам: передавали інформацію про місцевих жителів, зокрема про учасників АТО. Вони намагалися здобути прихильність нової адміністрації, видаючи своїх земляків.

Після деокупації Херсонщини зрадник з дружиною намагалися переховуватися від правосуддя. фото: ДБР

Після звільнення частини Херсонської області від окупантів обидва фігуранти спалили свої російські паспорти та намагалися уникнути покарання, переховуючись від українських силовиків. Втім, працівникам ДБР та СБУ вдалося встановити їхнє місцезнаходження та затримати.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання – «прапорщик внутрішньої служби».

Його дружину було засуджено раніше. Вона співпрацювала зі слідством, тому отримала 9 років позбавлення волі за тією ж статтею.

Суд призначив вирок колишньому інспектору колонії - до 15 років ув’язнення за державну зраду фото: ДБР

Розслідування тривало у межах кримінального провадження, відкритого ще у 2022 році, одразу після деокупації території. Тоді ж почалися активні слідчі дії щодо виявлення всіх, хто перейшов на бік ворога.

Раніше «Главком» повідомляв, що Україна в рамках обміну «1000 на 1000» видала 70 колаборантів до Росії.



Також нещодавно військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.