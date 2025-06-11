Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Після деокупації Херсона зрадник спалив паспорт РФ, але це його не врятувало від суду

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Після деокупації Херсона зрадник спалив паспорт РФ, але це його не врятувало від суду
Суд засудив колишнього інспектора колонії до 15 років ув’язнення за державну зраду
фото: ДБР

Після деокупації Херсона чоловік спалив паспорт РФ, але це не допомогло уникнути вироку

 

Колишнього працівника Дар’ївської колонії №10 на Херсонщині засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Під час окупації він добровільно перейшов на бік російських військових, отримав паспорт РФ і передавав окупантам інформацію про місцевих жителів. Після звільнення регіону намагався приховати свою участь, спаливши документи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

На початку 2022 року Дар’ївська колонія на Херсонщині опинилася під контролем окупантів. У травні цього ж року, коли на території колонії перебували російські військові та представники ФСБ, працівників установи зібрали та повідомили, що відтепер вони працюватимуть за законами РФ. Кожен міг вирішувати, чи буде він співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Серед тих, хто погодився, було подружжя – чоловік і жінка, молодші інспектори колонії. Вони отримали російські паспорти та зарплату в рублях. За словами правоохоронців, подружжя активно допомагало окупантам: передавали інформацію про місцевих жителів, зокрема про учасників АТО. Вони намагалися здобути прихильність нової адміністрації, видаючи своїх земляків.

Після деокупації Херсонщини зрадник з дружиною намагалися переховуватися від правосуддя.
Після деокупації Херсонщини зрадник з дружиною намагалися переховуватися від правосуддя.
фото: ДБР

Після звільнення частини Херсонської області від окупантів обидва фігуранти спалили свої російські паспорти та намагалися уникнути покарання, переховуючись від українських силовиків. Втім, працівникам ДБР та СБУ вдалося встановити їхнє місцезнаходження та затримати.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання – «прапорщик внутрішньої служби».

Його дружину було засуджено раніше. Вона співпрацювала зі слідством, тому отримала 9 років позбавлення волі за тією ж статтею.

Суд призначив вирок колишньому інспектору колонії - до 15 років ув’язнення за державну зраду
Суд призначив вирок колишньому інспектору колонії - до 15 років ув’язнення за державну зраду
фото: ДБР

Розслідування тривало у межах кримінального провадження, відкритого ще у 2022 році, одразу після деокупації території. Тоді ж почалися активні слідчі дії щодо виявлення всіх, хто перейшов на бік ворога.

Раніше «Главком» повідомляв, що Україна в рамках обміну «1000 на 1000» видала 70 колаборантів до Росії. 

Також нещодавно військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

Читайте також:

Теги: державна зрада ДБР деокупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Після деокупації Херсона зрадник спалив паспорт РФ, але це його не врятувало від суду
Після деокупації Херсона зрадник спалив паспорт РФ, але це його не врятувало від суду
На Харківщині подружжя напало на поліцейського та представника ТЦК
На Харківщині подружжя напало на поліцейського та представника ТЦК
Депутат облради та заступник мера на Львівщині вимагали у підприємця понад мільйон грн за «перемогу» в тендері
Депутат облради та заступник мера на Львівщині вимагали у підприємця понад мільйон грн за «перемогу» в тендері
Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора
Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора
Справа про закупівлі «Укрзалізниці». Суд залишив під вартою нардепа Бондаря
Справа про закупівлі «Укрзалізниці». Суд залишив під вартою нардепа Бондаря
На Прикарпатті поліція підозрює матір у жорстокому вбивстві трирічної доньки
На Прикарпатті поліція підозрює матір у жорстокому вбивстві трирічної доньки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
150K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
93K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
75K
Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
20K
Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua