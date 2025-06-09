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СБУ затримала жінку, яка шпигувала за авіацією ЗСУ зі свого балкону

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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СБУ затримала жінку, яка шпигувала за авіацією ЗСУ зі свого балкону
СБУ: Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири «спостережний пункт»
фото: СБУ

СБУ: Фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на гроші

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Так, у столичному регіоні затримано агентку ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони. За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

«Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири «спостережний пункт». Там же вона фіксувала «графік» зльотів і посадок військових бортів. Під час документування її злочинів додатково встановлено, що агентка виходила на місцевість і звітувала ФСБ про наслідки ворожих «прильотів», – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ. Правоохоронці повідомляють, що після зйомок він «зливав» відеофайли в популярні месенджери, де їх могли «перехопити» представники російських спецслужб. При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

СБУ затримала жінку, яка шпигувала за авіацією ЗСУ зі свого балкону фото 1
фото: СБУ
СБУ затримала жінку, яка шпигувала за авіацією ЗСУ зі свого балкону фото 2
фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від пʼяти років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

Теги: СБУ державна зрада зрадники ФСБ російські агенти

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