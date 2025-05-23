Україна в рамках обміну видала Росії колаборантів: скільки зрадників виїхало

В основному, всі чоловіки та жінки були засуджені за такими статтями як: 111-та – відповідальність за державну зраду, та 114-та – поширення інформації про ЗСУ

Хтось із колаборантів очікував на виїзд до РФ майже рік, а хтось – декілька місяців

Україна в рамках обміну «1000 на 1000» видала 70 колаборантів до Росії. Про це повідомив державний проєкт «Хочу к своим», передає «Главком».

Так, 70 колаборантів виїхали до РФ з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою.

На сайті є профілі 70 колаборантів, які поїхали до Росії. Хто очікував на обмін майже рік, а хтось – декілька місяців. В основному, всі чоловіки та жінки були засуджені за такими статтями як: 111-та – відповідальність за державну зраду, та 114-та – поширення інформації про направлення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Проєкт «Хочу к своим» реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.