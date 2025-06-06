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ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича
Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лєбєдєва ДБР підозрює в державній зраді
колаж: glavcom.ua

За словами правоохоронців, дії посадовців призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних сил України

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів президента-втікача Віктора Януковича. Йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лєбєдєва.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Правоохоронці зібрали докази щодо протиправних дій колишніх міністрів оборони, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави. Зазначається, що Єжель, Саламатін та Лєбєдєв на посадах відчужували військову техніку та озброєння ЗСУ.

За розпорядженнями міністрів було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

  • сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
  • сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
  • десятки бойових літаків та вертольотів;
  • тисячі ракет;
  • мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Ексміністри отримали підозру у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зауважимо, що після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи відкрили проти нього близько десяти кримінальних проваджень. Він фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» і «Сухолуччя», фальсифікацію голосувань за «диктаторські закони», злочини проти учасників Майдану, а також численні тяжкі економічні правопорушення та отримання хабаря, замаскованого під гонорар за книжки.

2021 року Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

До слова, Янукович наразі перебуває в Московській області РФ. Особистий охоронець очільника Кремля Сергій Морозов і екскомандувач Південного військового округу РФ Олександр Галкін причетні до втечі за кордон четвертого президента України.

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Теги: Міноборони Віктор Янукович Михайло Єжель підозра корупція в Україні

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