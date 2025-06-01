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У Одесі отримав вирок військовий, який виявився зрадником

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Одесі отримав вирок військовий, який виявився зрадником
Зрадник отримав 15 років тюрми
фото з відкритих джерел

Під час судового засідання чоловік вину визнав

Приморський районний суд міста Одеси визнав українського військовослужбовця винним у державній зраді і призначив йому 15 років увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Маючи доступ до службової інформації військової частини, обвинувачений у жовтні 2024 року переписувався у Telegram із невстановленим співробітником розвідувального органу РФ.

Він надсилав ворогу файли про оперативно-службову діяльність військової частини, про виконання Силами спеціальних операцій ЗСУ завдань на лінії бойового зіткнення, про діяльність руху спротиву на тимчасово окупованій РФ території Автономної Республіки Крим і Херсонської області, передав розташування особового складу Військової академії.

У судовому засіданні чоловік вину визнав. Начебто, щиро розкаявся у і сказав, що усвідомив незаконність своїх дій, зробив для себе належні висновки та просив призначити йому наймʼякіше покарання.

Раніше зрадник із тюрми надсилав росіянам координати ЗСУ. 20 травня 2025 року Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими включив Стоянова до списків військовополонених ворогів, які плануються для передачі державі-агресору.

Нагадаємо, що 23 травня відбувся обмін у рамках формату «1000 на 1000», у результаті якого з Росії в Україну повернулися військовополонені і цивільні заручники.

Проєкт «Хочу к своїм» повідомив, що 70 колаборантів віддали в обмін на цивільних громадян України, які незаконно утримувалися Росією.

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Теги: вирок зрада військові Одеса

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