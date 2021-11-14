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    Покинув тіло біля багатоповерхівки – у Харкові правоохоронці затримали убивцю

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    Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі&nbsp; - Покинув тіло біля багатоповерхівки – у Харкові правоохоронці затримали убивцю
    Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі 
    фото: t.me/operativeukr

    38-річний Дмитро Захаров спершу пиячив із загиблою, а потім посварився з нею

    38-річного Дмитра Захарова, який сьогодні, 14 листопада, вбив 44-річну жінку на Московському проспекті, у Харкові, розшукали і затримали в районі станції метро імені Масельского. Про це повідомили у поліції Харківської області. Уранці тіло жінки виявили біля під’їзду багатоповерхівки.

    На пошуки Захарова були орієнтовані всі наряди поліції та оперативні підрозділи, звітують правоохоронці. І вже через кілька годин чоловіка затримали.

    Попередньо встановлено, що вбивство відбулося під час розпиття алкогольних напоїв в результаті побутового конфлікту.

    Наразі підозрюваного доставили до відділу поліції, з ним працюють слідчі. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Снігурівці Миколаївської області 64-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння після сімейної сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив. Від отриманих опіків жінка померла.

    До слова, на Київщині безхатько вбив товариша через гроші та алкоголь.

    Теги: метро гроші вбивство алкоголь жінка чоловік час
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    Покинув тіло біля багатоповерхівки – у Харкові правоохоронці затримали убивцю