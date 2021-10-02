На Миколаївщині п’яний чоловік живцем спалив тещу

Чоловік скоїв злочин під час сварки в стані алкогольного сп’яніння

Під час конфлікту зять облив бензином 84-річну жінку та підпалив

У суботу, 2 жовтня, у Снігурівці Миколаївської області 64-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння після сімейної сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив. Від отриманих опіків жінка померла. А від вогню ледве не згорів увесь будинок. Про це інформує пресслужба Нацполіції Миколаївщини.

Про інцидент до відділення поліції №2 Баштанського районного відділу повідомила 35-річна сусідка.

«На місце події прибули поліцейські, які затримали чоловіка, а рятувальники загасили пожежу та у будинку виявили тіло старенької. Поліцейські доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі за узгодженням із окружною прокуратурою затримали його у порядку ст. 208 КПК України», – повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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