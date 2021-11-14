У грудні відбудеться черговий перерахунок пенсій: хто отримає надбавки

Внаслідок зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати деякі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до пенсій

Вже в грудні відбудеться черговий перерахунок пенсії. До щомісячних платежів нарахують кілька додаткових гривень. Все тому, що виросте прожитковий мінімум, а ще мінімальна зарплата. Звичайно ж суми доплат будуть абсолютно різними. Комусь дорахують 156 грн, а комусь відразу 1560. Деякі громадяни отримають додаткових 200 грн, а деякі 400, пише Gsminfo.

По 1560 грн доплати отримає тільки 3% пенсіонерів

Така велика доплата буде у тих, хто отримує максимальну пенсію, а це – 10 мінімальних. Зараз таку пенсію отримує тільки 3% українців. Зазвичай це судді або особи, які займали протягом багатьох років керівні посади, де отримували офіційну зарплату в кілька разів вище середньої по Україні і платили чималі страхові внески.

Ну а всі ті, хто отримує мінімальні 1854 грн, отримають доплату в розмірі 156 грн.

Будуть й інші підвищення, зокрема, ті, хто виходить цього року на пенсію за наявності необхідного робочого стажу та віку 60 років, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн. Власникам середньої пенсії, яка становить від 3 000 до 5000 грн, дорахують приблизно по 400 грн.

Відомо, що наступного року пенсії перераховуватимуть більше 10 разів

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала майбутні підвищення пенсії, які відбудуться у 2022 році. Відтак, до бюджету вже закладено гроші для надбавки у розмірі 300 грн для тих, кому від 70 до 75 років.

Крім цього, двічі зростатиме розмір мінімальної зарплати, і як наслідок пенсія теж. Також повинні підвищити виплати тим, хто постраждав в результаті катастрофи на ЧАЕС, і тим у кого близькі загинули в зоні АТО.

Нагадаємо, в Україні з початку 2021 року суддям збільшили середню пенсію на 23 тисячі гривень. Відтак у жовтні середня пенсія українських суддів склала приблизно 91,2 тисячі гривень.

При цьому варто зазначити, що середню пенсію звичайних громадян було збільшено лише на 400 гривень (з 3507 грн до 3915 грн). І це з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, індексації, збільшення тим, хто досяг певного віку та виконав вимоги щодо стажу.

Нагадаємо, пенсії в Україні індексують щорічно і 2022 рік не стане винятком. Однак наступного року принцип перегляду пенсій трохи зміниться.

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