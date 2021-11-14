Столичні правоохоронці затримали зловмисника, який знімав номерні знаки з припаркованих автівок

Чоловік познімав номерні знаки з автівок на Подолі, щоб здати їх на металобрухт

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який знімав номерні знаки з автівок, повідомляє Telegram-канал «Київ оперативний».

«Цікавого «співака» сьогодні зранку зупинили правоохоронці. Виявилось, що він познімав безліч номерних знаків з припаркованих автівок на Подолі», – йдеться у повідомленні.

При затриманні зловмисник почав співати і пританцьовувати. Розповів, що хотів пошкодити номерні знаки і здати на металобрухт (бо цілі не приймають), а потім купити батон і пельмені, щоб поїсти.

Як повідомлялося, технічний стан автомобілів в Україні перевірятимуть прямо на дорозі. Для цього поліція використовуватиме спеціальні мобільні діагностичні станції. Перевірки розпочалися 12 листопада 2021 року.