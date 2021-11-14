Невакциновані австрійці сидітимуть вдома: влада вводить у країні частковий локдаун

Виходити з дому невакциновані австрійці зможуть лише на роботу, або щоб купити необхідне

Таким чином уряд хоче уникнути додаткових обмежень для тих, хто повністю вакцинований

У Австрії із 15 листопада запровадять локдаун для людей, які не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це заявив канцлер країни Александр Шалленберг, повідомляє агентство Reuters.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциновано проти Covid-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, і цей погляд підтримує ультраправа Партія свободи, третя за величиною в парламенті.

Уряд Австрії заявляє, що таким частковим локдауном хоче уникнути додаткових обмежень для тих, хто повністю вакцинований.

«Ми маємо підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень», – заявив Шалленберг на пресконференції у неділю, оголосивши про локдаун після відеоконференції з очільниками 9 австрійських регіонів.

Міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн повідомив, що особи віком 12 років і молодші будуть звільнені від локдауну, у той час як нещеплені від коронавірусу люди зможуть залишати свої будинки лише з обмеженої кількості причин, наприклад, для роботи чи купівлі предметів першої необхідності. Також локдаун не стосується людей, які одужали після захворювання.

Багато чиновників у Австрії, у тому числі представники консервативної партії Шалленберга та поліції, висловили сумніви в тому, що такий локдаун може діяти належним чином, оскільки він поширюється лише на частину населення. Однак Шалленберг та міністр внутрішніх справ Карл Негаммер заявили, що поліція проводитиме ретельні перевірки.

Австріяіз населенням 9 млн осіб повідомила про 11 552 нових випадки інфікування та 17 смертей від коронавірусу в неділю. Кількість нових інфекцій є найвищою для неділі з початку пандемії.

2 327 людей перебувають у лікарнях через коронавірус. З них 433 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Раніше влада Австрії вже посилювала обмеження для нещеплених від Covid-19. Їм заборонили відвідувати громадські заклади.

Зазначимо, сертифікат про щеплення не входить до переліку документів, що підпадають під медичну таємницю.



