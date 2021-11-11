Поліція депортувала кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Депортований чоловік входить до родинного оточення одного зі «злодіїв у законі»

Поліція примусово повернула до країни походження – Азербайджану – 33-річного кримінального авторитета, який раніше потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«33-річний громадянин Азербайджанської Республіки потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради Національної безпеки та оборони України, у зв’язку з чим його було примусово повернуто до країни походження та на три роки заборонений в’їзд на територію країни. Чоловік входить до родинного оточення одного зі «злодіїв у законі», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що цей чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема – вимаганнях.

На початку листопада, попри заборону, кримінальний авторитет незаконно потрапив до України, і, як тільки про цей факт стало відомо співробітникам управління стратегічних розслідувань Нацполіції у місті Києві, вони встановили його місце знаходження та провели заходи для його примусового повернення.

10 листопада поліцейські разом з державною міграційною службою примусово повернули злочинця до Азербайджанської Республіки.

Зазначимо, «слуга» розповів, як карали за помилки в санкційному списку РНБО і кому «світить» кримінал.

До слова, Болгарія відмовила Україні у видачі головного «смотрящого» злодія у законі.

Також у вересні СБУ затримала російського кримінального авторитета.