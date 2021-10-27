Гордона з дружиною депортували з Грузії

Гордон та Бацман планували відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі та, можливо, записати з ним інтерв'ю

Подружжя українських журналістів Дмитра Гордона та Олесю Байман депортували з Грузії. Про це Бацман написала у Facebook.

«Зараз нас депортували з Грузії. Ганебне та боягузливе рішення грузинської влади через наш захист та підтримку Михайла Саакашвілі», – заявила журналістка.

Гордон та Бацман планували відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі та, можливо, записати з ним інтерв'ю.

«Чого ти боїшся, що ти приховуєш, грузинська влада, якщо так нас боїшся, раз так боїшся гласності та світла?», – резюмувала журналістка.

Як відомо, сьогодні омбудсменка Людмила Денісова приїхала у в'язницю до Саакашвілі.

Нагадаємо, адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі.

Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Раніше омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

Минулого тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

До слова, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі лікарі провели процедуру переливання крові, і стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

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