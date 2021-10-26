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    Європол заарештував 150 продавців у Darknet

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    Затриманих підозрюють у торгівлі незаконними товарами на сайті DarkMarket - Європол заарештував 150 продавців у Darknet
    Затриманих підозрюють у торгівлі незаконними товарами на сайті DarkMarket
    фото з відкритих джерел

    Поліцейські рейди проводилися в Австралії, Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Великій Британії та США

    Поліція по всьому світу заарештувала 150 підозрюваних у торгівлі нелегальними товарами через Інтернет в рамках великого розслідування Європолу. Операція була спрямована на продавців, які працювали на сайті DarkMarket, який був закритий поліцією в січні цього року, повідомляє Deutsche Welle.

    Німецькі прокурори заявили, що DarkMarket став відомий в ході великого розслідування щодо веб-хостингу Cyberbunker, розташованого в колишньому бункері НАТО на південному заході Німеччини.

    Відтоді слідчі працювали над викриттям людей, які продавали незаконні товари на цьому сайті, що призвело до масштабного арешту.

    В результаті поліцейських рейдів, які проводилися в Австралії, Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Великій Британії та США, були заарештовані «особливо цінні особи». Багато із заарештованих проживали в Німеччині.

    Ринки Darknet дозволяють наркоторговцям продавати і відправляти свої товари в умовах уявної безпеки. Раніше слідчим вдавалося знищувати операторів таких сайтів, проте зловити продавців виявилося складніше.

    Правоохоронці конфіскували 26,7 млн євро готівкою і віртуальними валютами, а також 45 одиниць зброї і 234 кілограми наркотиків, включаючи 25 тисяч таблеток екстазі.

    Нагадаємо, напередодні СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet.

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    Теги: ЄС шахрайство США Європа інтернет наркотики злочинність розслідування поліція darknet
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    Європол заарештував 150 продавців у Darknet