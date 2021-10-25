Столичний суд відправив до в’язниці ґвалтівника з Єревана

Зловмисник зґвалтував жінку в Солом’янському районі Києва

Солом’янський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 38-річному уродженцю м. Єреван, який вчинив зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи, перебуваючи на вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі Києва, силоміць відвів потерпілу у безлюдне місце, де зґвалтував.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаного злочину.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Як повідомлялося, в Києві чоловіка, який п'ять років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Наразі дівчинці 14 років. Слідством встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016–2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та надалі систематично вступав із нею в статевий зв'язок

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.