«Слуга» розповів, як карали за помилки в санкційному списку РНБО і кому «світить» кримінал

За помилки, які були допущені в списку РНБО, винуватці понесли покарання, повідомив Денис Маслов

Нардеп повідомив подробиці перевірки неточностей у «списку злодіїв»

Помилки, які були допущені в санкційному списку РНБО, не залишилися безкарними. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» народний депутат від партії «Слуга народу» Денис Маслов.

«З цього питання можна сказати, що дійсно, за інформацією міністра внутрішніх справ, ті люди, які були відповідальні за формування списків від Міністерства внутрішніх справ, понесли покарання. Одні були звільнені, одних, якщо я не помиляюся, понизили у званні. Але це не все. Проводиться перевірка. Якщо буде склад злочину, буде щось більше, ніж просто помилки, то відповідно настане кримінальна відповідальність. Тут, щоб ми не говорили, немає інших шляхів як кримінально-процесуальний порядок», – сказав нардеп.

Нардеп підкреслив, що він не може повідомити більше, ніж раніше повідомив очільник МВС. Політик також сказав, що, якщо в ситуації з допущенням помилок у прізвищах у списку РНБО буде виявлено кримінальне порушення, то результатом цього настане кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що помилки в даних травневого списку «злодіїв у законі» не випадкові. З його слів, за «неточності» у прізвищах нібито пропонували до $300 тисяч.

Очільник МВС Денис Монастирський уточнив, що за помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.

Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, були допущені помилки.

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».

Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.