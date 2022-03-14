Поліція затримала на Дніпропетровщині групу диверсантів

Вісім осіб спіймали у Дніпрі, ще одного чоловіка затримали у Павлограді

За минулу добу українські правоохоронці та військові затримали у Дніпропетровській області дев’ятеро диверсантів. Вони знімали позиції Збройних сил та підтримували Росію, повідомляє Національна поліція.

Зокрема, в Дніпрі спіймали чоловіка, що фотографував інфраструктуру, адміністративні будівлі, блокпости, поліцейських та військовослужбовців ЗСУ. Під час перевірки у нього знайшли російські банківські картки, рублі, а в телефоні фото аеропорту та вокзалу.

Також Дніпрі затримали подружжя. В їх телефонах виявили листування у групі однієї з невизнаних народних республік.

фото: Нацполіція

Крім того, в Павлограді був затриманий громадянин Росії. В Україну він прибув до початку війни. На пункті пропуску він не зміг пояснити, чому приїхав. В його телефоні виявили російські контакти, які можуть належати спецслужбами країни-агресора.

Днями на Прикарпатті було затримано двох осіб за спробу держперевороту. Зловмисники планували створити «Федеративну Республіку Україна».

Як повідомлялося, СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «Овал» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

Крім того, 65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту за підозрою у державній зраді.



