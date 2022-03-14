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    Кремль пояснив, чому «блискавична спецоперація» провалилася

    Пєсков стверджує, що Москва не вимагала у Пекіна допомоги - Кремль пояснив, чому «блискавична спецоперація» провалилася
    Пєсков стверджує, що Москва не вимагала у Пекіна допомоги

    Речник Путіна наполягає: все йде по плану, але дату кінця цього плану не називає...

    У Кремлі продовжують наполягати: «спецоперація» в Україні йде за планом. А те, що вона триває так довго, начебто цинічно пояснюється тим, що Путін давав вказівку берегти мирні міста від пошкоджень.

    «Кремль не озвучує передбачуваний термін закінчення спецоперації. Путін на початку спецоперації в Україні давав вказівки Міноборони утриматися від негайного штурму великих населених пунктів України», – зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков.

    Пропагандист країни-агресорки також додав, що «на початку операції було доручено утриматися від штурму Києва«. Насправді ж вже в перший день агресії, до Києва проривались окремі групи російських терористів.

    Разом з тим, за даними Пєскова, «російські військові не виключають взяття під повний контроль великих населених пунктів, які і так зараз знаходяться в оточенні зрозуміло, при забезпеченні максимальної безпеки мирного населення».

    У загибелі ж цивільного населення на Донбасі про інші регіони України Пєсков не згадує Кремль продовжує звинувачувати «київську владу».

    Крім того, Пєсков стверджує, що Москва не вимагала у Пекіна допомоги для ведення «спеціальної військової операції» в Україні: «Росія має потенціал для проведення операції».

    За словами речника Кремля, у Путіна нічого не знають про поїздку глави Чечні Рамзана Кадирова в Україну.

    Пєсков також прокоментував можливість повернення продуктів Meta до Росії: Instagram та Facebook. «Це поки що навряд чи можливе, хоча компанія намагається дистанціюватися від скоєних нею помилок», сказав він.

    Теги: Росія Міноборони війна Путін військові Україна Facebook Instagram Meta
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    Кремль пояснив, чому «блискавична спецоперація» провалилася