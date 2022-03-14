Кремль пояснив, чому «блискавична спецоперація» провалилася

Пєсков стверджує, що Москва не вимагала у Пекіна допомоги

Речник Путіна наполягає: все йде по плану, але дату кінця цього плану не називає...

У Кремлі продовжують наполягати: «спецоперація» в Україні йде за планом. А те, що вона триває так довго, начебто цинічно пояснюється тим, що Путін давав вказівку берегти мирні міста від пошкоджень.

«Кремль не озвучує передбачуваний термін закінчення спецоперації. Путін на початку спецоперації в Україні давав вказівки Міноборони утриматися від негайного штурму великих населених пунктів України», – зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пропагандист країни-агресорки також додав, що «на початку операції було доручено утриматися від штурму Києва«. Насправді ж вже в перший день агресії, до Києва проривались окремі групи російських терористів.

Разом з тим, за даними Пєскова, «російські військові не виключають взяття під повний контроль великих населених пунктів, які і так зараз знаходяться в оточенні – зрозуміло, при забезпеченні максимальної безпеки мирного населення».

У загибелі ж цивільного населення на Донбасі – про інші регіони України Пєсков не згадує – Кремль продовжує звинувачувати «київську владу».

Крім того, Пєсков стверджує, що Москва не вимагала у Пекіна допомоги для ведення «спеціальної військової операції» в Україні: «Росія має потенціал для проведення операції».

За словами речника Кремля, у Путіна нічого не знають про поїздку глави Чечні Рамзана Кадирова в Україну.

Пєсков також прокоментував можливість повернення продуктів Meta до Росії: Instagram та Facebook. «Це поки що навряд чи можливе, хоча компанія намагається дистанціюватися від скоєних нею помилок», – сказав він.