Настоятель київського храму виголосив анафему російським окупантам

Люди дякують отця Петра, на що він відповів: Я виконав свій обов'язок, нічого більше

Рашисти отримали в Україні зневагу і церковного прокляття

Настоятель київського храму преподобного Феодора Освяченого, священик Української православної церкви отець Петро Семащук оголосив анафему російським загарбникам.

У анафемі отець Петро Семащук оповістив усім військовим, хто прийшов на українську землю та порушує заповідь Господню «не вбивай», проливаючи невинну кров – анафема.

Усім тим, хто віддає та виконує злочинні накази, зневажаючи заповідь Господню «любити ближнього, як самого себе», – анафема.

Під публікацією відео люди дякують отця Петра, на що він відповів: Я виконав свій обов'язок, нічого більше.

Анафема або анатема – у християнстві відлучення єретиків або непокаянних грішників від церкви з оголошенням довічного прокляття. Застосовується від часів Халкідонського собору 451 року. Право проголошувати анафему мають винятково церковні ієрархи.

Тим часом глава РПЦ Кирило благословив начальника Росгвардії на знищення українців.

Нагадаємо, що окремі єпархії УПЦ МП вже припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Російські загарбники нападають на священиків в Україні. Напередодні у Бердянську викрали священника ПЦУ. Перед цим російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

Раніше, 27 лютого російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину.