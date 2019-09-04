Поліція затримала небезпечного злочинця, який втік із Крюковської колонії



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Сергєєв відбував покарання за розбій та замах на вбивство

36-річний зловмисник втік із колонії напередодні, 3 вересня

На Полтавщині правоохоронці вночі 4 вересня затримали небезпечного злочинця - 36-річного Сергія Сергєєва, який 3 вересня втік із Крюковської виправної колонії №29.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області, пише місцеве видання «Полтавщина».

Зазначається, що Сергєєв (1983 р.н., мешканець Кривого Рогу) був засуджений за розбій та замах на вбивство.

Речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв у Facebook написав, що злочинця поліція затримала в Кобеляках Полтавської області.

До слова, 3 вересня з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених.

Депутат Львівської міської ради і голова виконкому ГО «Варта1» Ігор Зінкевич повідомив прикмети втікачів.