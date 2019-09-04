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    Кримінал

    Поліція затримала небезпечного злочинця, який втік із Крюковської колонії

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    <p>Сергєєв відбував покарання за розбій та замах на вбивство</p> - Поліція затримала небезпечного злочинця, який втік із Крюковської колонії

    Сергєєв відбував покарання за розбій та замах на вбивство

    36-річний зловмисник втік із колонії напередодні, 3 вересня

    На Полтавщині правоохоронці вночі 4 вересня затримали небезпечного злочинця - 36-річного Сергія Сергєєва, який 3 вересня втік із Крюковської виправної колонії №29.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції області, пише місцеве видання «Полтавщина».

    Зазначається, що Сергєєв (1983 р.н., мешканець Кривого Рогу) був засуджений за розбій та замах на вбивство.

    Речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв у Facebook написав, що злочинця поліція затримала в Кобеляках Полтавської області.

    До слова, 3 вересня з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених.

    Депутат Львівської міської ради і голова виконкому ГО «Варта1» Ігор Зінкевич повідомив прикмети втікачів.

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