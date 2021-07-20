Сьогодні – п’ята річниця вбивства журналіста Павла Шеремета

Коли постраждалого витягли з машини, він був ще живий, однак отримані травми були надважкі

Рівно п’ять років тому близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

Коли постраждалого витягли з машини, він був ще живий, однак отримані травми були надважкі. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Зрештою Яну Дугарь звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас Антоненка звільнили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.