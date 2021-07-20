У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки

Ймовірного зловмисника затримали у квартирі з жертвами

У квартирі поліцейські виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років

У Луцьку затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства сокирою дружини і дочки. Як інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, повідомлення про вбивство надійшло до правоохоронців сьогодні вранці.

Заявниця розповіла, що її 62-річний сусід вбив дружину та дочку.

«На місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років», – йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину встановлюються.

Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри.