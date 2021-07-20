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    У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки

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    Ймовірного зловмисника затримали у квартирі з жертвами - У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки
    Ймовірного зловмисника затримали у квартирі з жертвами
    Фото: vl.npu.gov.ua

    У квартирі поліцейські виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років

    У Луцьку затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства сокирою дружини і дочки. Як інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, повідомлення про вбивство надійшло до правоохоронців сьогодні вранці.

    Заявниця розповіла, що її 62-річний сусід вбив дружину та дочку.

    «На місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років», – йдеться у повідомленні.

    Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину встановлюються.

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    У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки
    У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки
    У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки
    У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки

    Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри.

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    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Луцьк
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    У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки