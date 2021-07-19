У Дніпрі невідомі зарізали чоловіка через зауваження на вулиці
Чоловік зробив зауваження людям, які гамірно себе поводили біля його будинку
У Дніпрі близько шостої години ранку невідомі вбили 36-річного чоловіка. Про це повідомляє Нацполіція в понеділок, 19 липня.
Інцидент стався на вулиці Саранській, 10. Чоловік зробив зауваження людям, які гамірно себе поводили біля його будинку. В результаті, він отримав три ножові поранення і помер ще до приїзду «швидкої допомоги» і поліцейських.
На місці події працювала слідчо-оперативна група і кінологічна служба. Правоохоронці встановлюють обставини події, а також шукають людей, які вбили чоловіка.
За даними фактом порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).
Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.
Також посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото).