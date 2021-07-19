У Дніпрі невідомі зарізали чоловіка через зауваження на вулиці

Дніпрянин отримав три ножові поранення та помер до приїзду «швидкої допомоги» і поліції

Чоловік зробив зауваження людям, які гамірно себе поводили біля його будинку

У Дніпрі близько шостої години ранку невідомі вбили 36-річного чоловіка. Про це повідомляє Нацполіція в понеділок, 19 липня.

Інцидент стався на вулиці Саранській, 10. Чоловік зробив зауваження людям, які гамірно себе поводили біля його будинку. В результаті, він отримав три ножові поранення і помер ще до приїзду «швидкої допомоги» і поліцейських.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і кінологічна служба. Правоохоронці встановлюють обставини події, а також шукають людей, які вбили чоловіка.

За даними фактом порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).

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