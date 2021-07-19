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    У Дніпрі невідомі зарізали чоловіка через зауваження на вулиці

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    Дніпрянин отримав три ножові поранення та помер до приїзду &laquo;швидкої допомоги&raquo;&nbsp;і поліції - У Дніпрі невідомі зарізали чоловіка через зауваження на вулиці
    Дніпрянин отримав три ножові поранення та помер до приїзду «швидкої допомоги» і поліції
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Чоловік зробив зауваження людям, які гамірно себе поводили біля його будинку

    У Дніпрі близько шостої години ранку невідомі вбили 36-річного чоловіка. Про це повідомляє Нацполіція в понеділок, 19 липня.

    Інцидент стався на вулиці Саранській, 10. Чоловік зробив зауваження людям, які гамірно себе поводили біля його будинку. В результаті, він отримав три ножові поранення і помер ще до приїзду «швидкої допомоги» і поліцейських.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група і кінологічна служба. Правоохоронці встановлюють обставини події, а також шукають людей, які вбили чоловіка.

    За даними фактом порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).

    Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

    Також посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото).

    А на Київщині молодик кидався з ножем на поліцейського.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Дніпро вбивство
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    У Дніпрі невідомі зарізали чоловіка через зауваження на вулиці