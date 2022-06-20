Поліція завела справу на живодера, який убив павича

Наразі вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу

Жителю Чернівецької області загрожує тюремне ув’язнення

Поліцейські Буковини розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого вбивства павича. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

Зазначається, що чоловік придбав птаха заздалегідь та завдав йому смертельних травм під час відпочинку.

«Учора соцмережі сколихнуло відео, на якому буковинець жорстоко поводився з птахом. Дізнавшись про цей факт, поліцейські встановили усіх осіб інциденту, опитали учасників події та з’ясували, що 18-річний житель села Карапчів Чернівецької області заздалегідь придбав павича і під час відпочинку з друзями завдав йому умисних тілесних ушкоджень. Попередньо, павич загинув від отриманих травм», – розповіли у поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Додамо, що відео вбивства птаха спричинило резонанс у соцмережах. На кадрах видно, як чоловік, сміючись, жорстоко б’є павича об землю, а його друзі, замість того, щоб зупинити живодера, радісно знімають це на відео.

Нагадаємо, раніше у селі Кухарі Вишгородського району на Київщині було виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку. На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт Іванків) із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин. На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва.