Поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці (фото)

Будівля відділу поліції у Снігурівці зруйнована вщент

Російські окупанти облаштували катівню у будівлі відділу поліції у Снігурівці Миколаївської області. Про це повідомила поліція Миколаївщини після звільнення Снігурівки.

Будівля відділу поліції зруйнована вщент. «За наявною інформацією, орки там займались беззаконням та жахливими катуваннями», – розповіли правоохоронці.

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Зазначається, що робота поліцейських у Снігурівському районі в найкоротші дні буде відновлена.

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Нагадаємо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков поділився досвідом життя під окупацією та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції.