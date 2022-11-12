Поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці (фото)
Будівля відділу поліції у Снігурівці зруйнована вщент
Російські окупанти облаштували катівню у будівлі відділу поліції у Снігурівці Миколаївської області. Про це повідомила поліція Миколаївщини після звільнення Снігурівки.
Будівля відділу поліції зруйнована вщент. «За наявною інформацією, орки там займались беззаконням та жахливими катуваннями», – розповіли правоохоронці.
Зазначається, що робота поліцейських у Снігурівському районі в найкоротші дні буде відновлена.
Нагадаємо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.
Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков поділився досвідом життя під окупацією та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції.
Коментарі — 0