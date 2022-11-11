Усе, крім Кінбурнської коси: Кім повідомив про деокупацію Миколаївщини

ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачається вода з Дніпра в Миколаїв

Українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.

«Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено», – написав очільник ОВА.

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Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати. «Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаїв», – додав він.

Як повідомлялося, українські захисники 10 листопада звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області.

Нагадаємо, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.