Стало відомо, як могли встановити прослушку в помешканні журналіста-розслідувача (фото)



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«Ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази» – Седлецька Фото з Facebook Наталії Седлецької

Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву

Прослуховування оселі журналіста проекта "Схем" Михайла Ткача могло бути встановлене через горище. Про це розповідає його колега Наталія Седлецька.

"Отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою - спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів", - зазначає вона у себе на фейсбуці.

На виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції у місті Києві. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву.

"Ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі тощо", - розповідає Седлецька.

За її словами, наразі команда нашої програми залишається тут на чергуванні, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів.

"Ми очікуємо якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя. Та очікуємо якнайскорішого належного огляду квартири Михайла на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом програми журналістських розслідувань, яка викриває високопосадову корупцію та зловживання владою, чим нажила собі чимало впливових ворогів", - наголошує Седлецька.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, відомий український журналіст-розслідувач, співробітник Радіо Свобода Михайло Ткач повідомив про виявлення за місцем свого проживання «ознак прослуховуючого пристрою». Михайло Ткач викликав до свого помешкання правоохоронців.