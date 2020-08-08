Журналіст-розслідувач виявив ознаки прослушки в своїй квартирі (фото)



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«Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу» – Ткач Фото з Facebook Михайла Ткача

Михайло Ткач викликав до свого помешкання правоохоронців

Відомий український журналіст-розслідувач, співробітник Радіо Свобода Михайло Ткач повідомив про виявлення за місцем свого проживання «ознак прослуховуючого пристрою»

Про це ранком суботи, 8 серпня 2020 року, він повідомив на своїй сторінці.

«Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою», – зазначає він.

«Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують «сверлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає», – пише він у себе на Facebook.

«Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу», – додає Ткач.

Свій допис він супроводжує світлинами з власного помешкання.

Нагадаємо, у Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових.

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