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    Події в Україні

    Журналіст-розслідувач виявив ознаки прослушки в своїй квартирі (фото)

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    <p>&laquo;Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу&raquo; &ndash; Ткач</p> - Журналіст-розслідувач виявив ознаки прослушки в своїй квартирі (фото)

    «Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу» – Ткач

    Фото з Facebook Михайла Ткача

    Михайло Ткач викликав до свого помешкання правоохоронців

    Відомий український журналіст-розслідувач, співробітник Радіо Свобода Михайло Ткач повідомив про виявлення за місцем свого проживання «ознак прослуховуючого пристрою»

    Про це ранком суботи, 8 серпня 2020 року, він повідомив на своїй сторінці.

    «Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою», – зазначає він.

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    Журналіст-розслідувач виявив ознаки прослушки в своїй квартирі (фото)
    Журналіст-розслідувач виявив ознаки прослушки в своїй квартирі (фото)
    Фото з Facebook Михайла Ткача

    «Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують «сверлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає», – пише він у себе на Facebook.

    «Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу», – додає Ткач.

    Свій допис він супроводжує світлинами з власного помешкання.

    Нагадаємо, у Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових.

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