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    Політика

    Зеленському доведеться реагувати на справу проти Коломойського у США, – політолог

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    Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з &laquo;Приватбанку&raquo; - Зеленському доведеться реагувати на справу проти Коломойського у США, – політолог
    Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «Приватбанку»

    «В оточенні президента обрана стратегія нічого не говорити про справу Коломойського у США» – Левусь

    Президенту України Володимиру Зеленському доведеться відреагувати на розслідування ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського.

    Про це в ефірі »Прямого» повідомив політолог Дмитро Левусь.

    «В оточенні президента обрана стратегія нічого не говорити про справу Коломойського у США. Оскільки нинішня справа цивільна і забувають, що є подання від ПриватБанку. Я думаю, що ця тактика є хибною. Бо усе одно доведеться казати тоді, коли ці справи стануть кримінальними», – сказав він.

    Нагадаємо, у четвер, 6 серпня, міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «Приватбанку», а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.

    Як повідомлялося, 7 серпня, мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу олігарха Ігоря Коломойського, якого у США підозрюють у відмиванні грошей, вкрадених в Україні. Зокрема Філатов вважає, що президенту України Володимирові Зеленському запропонують схему щодо видачі Сполученим Штатам Коломойського.

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