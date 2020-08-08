У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)



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Рух на дорозі затруднений, аварія практично повністю займає смугу у напрямку до Кайдацького мосту

На дорозі утворився затор

У Дніпрі сталося ДТП за участю автомобілів з весільного кортежу. У результаті зіткнення постраждали діти. Як повідомляє Інформатор, 8 серпня, близько 13:00, на Січеславській Набережній зіткнулися Volvo і Volkswagen. Попередньо, Volkswagen їхав з боку Європейської вулиці. В той момент Volvo рухався по набережній в сторону цирку. Детальну схему ДТП зараз складають патрульні поліцейські.

В інциденті постраждали четверо людей, з них двоє дітей. Рух на дорозі затруднений, аварія практично повністю займає смугу у напрямку до Кайдацького мосту. На місці утворився затор в трьох напрямках.

Нагадаємо, 7 серпня, на проспекті Свободи у Києві на пішохідному переході автобус збив чоловіка. Чоловік перебува у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, на Київщині пенсіонер збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП.

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