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    Події в Україні

    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)

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    <span>Рух на дорозі затруднений, аварія практично повністю займає смугу у напрямку до Кайдацького мосту</span> - У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    Рух на дорозі затруднений, аварія практично повністю займає смугу у напрямку до Кайдацького мосту

    На дорозі утворився затор

    У Дніпрі сталося ДТП за участю автомобілів з весільного кортежу. У результаті зіткнення постраждали діти. Як повідомляє Інформатор, 8 серпня, близько 13:00, на Січеславській Набережній зіткнулися Volvo і Volkswagen. Попередньо, Volkswagen їхав з боку Європейської вулиці. В той момент Volvo рухався по набережній в сторону цирку. Детальну схему ДТП зараз складають патрульні поліцейські.

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    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)
    У Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей (фото, відео)

    В інциденті постраждали четверо людей, з них двоє дітей. Рух на дорозі затруднений, аварія практично повністю займає смугу у напрямку до Кайдацького мосту. На місці утворився затор в трьох напрямках.

    Нагадаємо, 7 серпня, на проспекті Свободи у Києві на пішохідному переході автобус збив чоловіка. Чоловік перебува у стані алкогольного сп’яніння.

    Як повідомлялося, на Київщині пенсіонер збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП.

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