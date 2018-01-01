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    Кримінал

    Порошенко похвалив поліцію за «швидке розкриття» справи Ноздровської

    Президент наголосив, що така сама ефективність має бути продемонстрована і у розслідуванні інших справ, зокрема справи Шеремета
    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з керівництвом Національної поліції та прийняв доповідь про проведення розслідування резонансного вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Я думаю, що таке швидке розкриття свідчить про надзвичайно високий потенціал, який має реформована
    • Сьогодні, 17:08
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    <p>Правозахисниця Ірина Ноздровська</p>

    Правозахисниця Ірина Ноздровська

    Президент наголосив, що така сама ефективність має бути продемонстрована і у розслідуванні інших справ, зокрема справи Шеремета

    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з керівництвом Національної поліції та прийняв доповідь про проведення розслідування резонансного вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    «Я думаю, що таке швидке розкриття свідчить про надзвичайно високий потенціал, який має реформована Національна поліція», - сказав президент та додав, що розкриття цієї справи «робить честь і співробітникам Нацполіції, і слідчим, які були долучені до цієї справи».

    «Я хотів би подякувати за блискучу роботу, за швидку реакцію», - зазначив президент, додавши, що слідчі поліції працювали в цілодобовому режимі для розкриття цієї справи. Він наголосив, що розкриття цього злочину збільшує довіру до влади і довіру до Національної поліції.

    Порошенко підкреслив, що йдеться про дуже професійну, виважену, чітку роботу слідчих: «Наша зустріч і є, в тому числі, свідченням дуже серйозних доказів, які були зібрані представниками Національної поліції спільно з представниками прокуратури, і абсолютної відсутності будь-яких компонентів політичного піару на цій резонансній справі».

    Президент ще раз наголосив, що вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської викликало широкий резонанс і в українському суспільстві, і на міжнародному рівні. «І швидка реакція та ефективні дії у пошуку та затриманні підозрюваного є знаком якості роботи Національної поліції», - підкреслив він.

    В той же час, глава держави наголосив, що така сама ефективність має бути продемонстрована і у розслідуванні інших справ. «Ви пам’ятаєте дуже болючу справу Павла Шеремета і ми також не повинні знімати її з контролю і робити все можливе, щоб вбивці не уникнули відповідальності», - сказав Порошенко, додавши, що це стосується і багатьох інших справ.

    Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін поінформував президента про дії поліції, починаючи з моменту виявлення факту злочину. Він детально представив інформацію про оперативну роботу слідчих, яка, зокрема включала опрацювання інформації з усіх відеокамер спостереження, що могла допомогти у розкритті цього тяжкого злочину. Аброськін також повідомив, що була проведена значна судово-експертна та криміналістична робота, яка допомогла затримати і пред’явити обвинувачення підозрюваному. Він також підкреслив, що Нацполіція зібрала «сильні та обґрунтовані докази» щодо участі в скоєнні цього злочину.

    У зустрічі також взяли участь заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. 

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Національна поліція України Петро Порошенко розслідування Ірина Ноздровська
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