Вбивство Ноздоровської: затриманому оголошено підозру - генпрокурор
- Вчора, 21:29
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Луценко подякував працівникам Нацполіції та прокуратури, «які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу»
У понеділок ввечері слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської затриманому напередодні чоловіку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
«Дякую усім працівникам Нацполіції та прокуратури, які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу. Так само, як зробили це в понад 2 тисячах проваджень по вбивствам минулого року», - додав генеральний прокурор.
Напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.
Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.
Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.
Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих