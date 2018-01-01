Вбивство Ноздоровської: затриманому оголошено підозру - генпрокурор

Луценко подякував працівникам Нацполіції та прокуратури, «які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу»

У понеділок ввечері слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської затриманому напередодні чоловіку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко. «Дякую усім працівникам Нацполіції та прокуратури, які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли



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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко подякував працівникам Нацполіції та прокуратури, «які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу»

У понеділок ввечері слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської затриманому напередодні чоловіку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

«Дякую усім працівникам Нацполіції та прокуратури, які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу. Так само, як зробили це в понад 2 тисячах проваджень по вбивствам минулого року», - додав генеральний прокурор.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.