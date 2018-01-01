Адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того»
- Вчора, 22:39
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Адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи
Один із адвокатів родини убитої правозахисниці Ірини Ноздровської скептично оцінив затримання підозрюваного правоохоронцями. На думку юриста, цей чоловік не є справжнім убивцею.
Про це йдеться в сюжеті «Тсн».
У телефонному коментарі журналістам адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи.
Напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.
Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.
У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру.
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.
Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.
Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих