Адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того»

Адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи

Один із адвокатів родини убитої правозахисниці Ірини Ноздровської скептично оцінив затримання підозрюваного правоохоронцями. На думку юриста, цей чоловік не є справжнім убивцею. Про це йдеться в сюжеті «Тсн». У телефонному коментарі журналістам адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до



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Ірина Ноздровська

Адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи

Один із адвокатів родини убитої правозахисниці Ірини Ноздровської скептично оцінив затримання підозрюваного правоохоронцями. На думку юриста, цей чоловік не є справжнім убивцею.

Про це йдеться в сюжеті «Тсн».

У телефонному коментарі журналістам адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.