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    Адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того»

    Адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи
    Один із адвокатів родини убитої правозахисниці Ірини Ноздровської скептично оцінив затримання підозрюваного правоохоронцями. На думку юриста, цей чоловік не є справжнім убивцею. Про це йдеться в сюжеті «Тсн». У телефонному коментарі журналістам адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до
    • Вчора, 22:39
    • Розсилка
    Ірина Ноздровська
    Ірина Ноздровська

    Адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи

    Один із адвокатів родини убитої правозахисниці Ірини Ноздровської скептично оцінив затримання підозрюваного правоохоронцями. На думку юриста, цей чоловік не є справжнім убивцею.

    Про це йдеться в сюжеті «Тсн».

    У телефонному коментарі журналістам адвокат заявив, що слідство затримало не того, а захисників умисно не допускають до справи. 

    Напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру.

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки

    Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

    Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

    2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих
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