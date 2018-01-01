Затриманий за вбивство Ноздровської не розкаюється у скоєному – Аброськін

Людина не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, - зазначив Аброськін

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, якого напередодні затримали, не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook. «Декілька слів по затриманню підозрюваного у



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Ірина Ноздровська розслідувала ДТП, в якому загинула її сестра

Людина не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, - зазначив Аброськін

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, якого напередодні затримали, не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.

«Декілька слів по затриманню підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного. Під час бесіди після затримання я особисто спілкувався з особою, яку ми обґрунтовано підозрюємо у скоєнні злочину. Людина не розкаюється у скоєному й не збирається каятися», - зазначив Аброськін.

У понеділок ввечері глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.