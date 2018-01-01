Підозрюваний у вбивстві Ноздровської затриманий, - поліція

Триває посилена робота координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину

Поліція встановила та затримала підозрюваного в вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-службуа МВС. За словами Ярового, триває посилена робота координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину, слідчо-оперативні групи виконують завдання,



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Ірина Ноздровська

Триває посилена робота координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину

Поліція встановила та затримала підозрюваного в вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-службуа МВС.

За словами Ярового, триває посилена робота координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину, слідчо-оперативні групи виконують завдання, визначені вчора під час наради у Вишгороді.

Інформацію про арешт підозрюваного у злочині підьвердив також нардеп Мустафа Найєм.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.