П'ята річниця вбивства Шеремета. Німеччина нагадала, що зловмисників досі не спіймали

Рівно п’ять років у Києві вибухнув автомобіль, у салоні якого був відомий журналіст Павло Шеремет

«П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали», – заявили німецькі дипломати

Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Twitter.

«П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину», – заявили німецькі дипломати.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулася акція пам'яті журналіста Шеремета (відео). Акцію організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.

Як відомо, рівно п’ять років тому близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.