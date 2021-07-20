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    П'ята річниця вбивства Шеремета. Німеччина нагадала, що зловмисників досі не спіймали

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    Рівно п&rsquo;ять років у Києві&nbsp;вибухнув&nbsp;автомобіль, у салоні якого був&nbsp;відомий журналіст Павло Шеремет - П'ята річниця вбивства Шеремета. Німеччина нагадала, що зловмисників досі не спіймали
    Рівно п’ять років у Києві вибухнув автомобіль, у салоні якого був відомий журналіст Павло Шеремет
    Фото з відкритих джерел

    «П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали», – заявили німецькі дипломати

    Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Twitter.

    «П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину», – заявили німецькі дипломати.

    Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулася акція пам'яті журналіста Шеремета (відео). Акцію організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.

    Як відомо, рівно п’ять років тому близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

    Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

    Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

    12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

    Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.

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    Теги: Німеччина вбивство Павло Шеремет посольство розслідування журналіст
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    П'ята річниця вбивства Шеремета. Німеччина нагадала, що зловмисників досі не спіймали