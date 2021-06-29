Суд продовжив запобіжні заходи для двох фігуранток «справи Шеремета»

запобіжні заходи для Яни Дугарь та Юлії Кузьменко продовжено на два місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для обвинувачуваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та дії обов'язків для іншої обвинувачуваної у цій справі – Яни Дугарь.

Про це оголосила 29 червня головуюча суддя Оксана Голуб.

«Суд ухвалив: клопотання прокурора – задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко Юлії. Продовжити строк дії обов'язків обвинуваченій Дугарь Яні», – сказала суддя.

Наступне засідання у справі Шеремета призначено на 27 липня на 11:00.

Раніше Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Як заявила на засіданні 22 червня головуюча суддя Оксана Голуб, Антоненко ще два місяці перебуватиме під домашнім арештом.

Як відомо, 30 квітня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.