У Києві відбувається акція пам'яті журналіста Шеремета (відео)

Акцію пам'яті організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві

Люди несуть квіти до місця, де п’ять років тому було вбито Шеремета

У Києві відбувається акція пам’яті журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року. Як пише «Унн», акцію пам'яті організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.

Сюди, починаючи з 7:45 ранку, прибувають колеги, друзі та близькі журналіста. Люди несуть квіти до місця, де п’ять років тому було вбито Шеремета. Грає музика, яку дуже любив журналіст, зазначають організатори.

Близькі Шеремета наголошують на важливості акції та зазначають, що усіх винних має бути покарано.

Як відомо, рівно п’ять років тому близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.