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    Справа Шеремета. Суд продовжив запобіжний захід Антоненку

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    Прокурор просив суд продовжити запобіжний захід Андрію Антоненку на 60 діб - Справа Шеремета. Суд продовжив запобіжний захід Антоненку
    Прокурор просив суд продовжити запобіжний захід Андрію Антоненку на 60 діб
    Фото: Уніан

    Антоненко ще два місяці перебуватиме під домашнім арештом

    Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

    Як заявила на засіданні головуюча суддя Оксана Голуб, Антоненко ще два місяці перебуватиме під домашнім арештом.

    Так, прокурор просив суд продовжити запобіжний захід Антоненку на 60 діб.

    «Суд ухвалив: клопотання прокурора – задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку», – сказала суддя Голуб.

    Також клопотання захисника про зміну запобіжного заходу іншій фігурантці справи – Юлії Кузьменко – суд залишив без задоволення.

    Як відомо, 30 квітня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

    Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

    Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

    Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

    Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.

    Теги: суд арешт Павло Шеремет суддя Оксана Голуб Андрій Антоненко
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    Справа Шеремета. Суд продовжив запобіжний захід Антоненку