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САП скоротила прокурора, який був процесуальним керівником у справі Князєва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
САП скоротила прокурора, який був процесуальним керівником у справі Князєва
Омельченко вважає, що у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади
фото ілюстративне

Омельченко пов’язує своє звільнення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі скоротили посаду начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва САП у суді Олександра Омельченка, який займався справою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Омельченка.

«Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і у той же час утворено нову посаду – начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена», – розповів він.

Омельченко пов’язує своє звільнення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком «з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва». – «До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів».

Чоловік вважає, що у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади.

«Відбулося скорочення посади начальника першого відділу і одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП. По суті, це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади", – зазначає він.

У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Князєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі 107,36 млн грн.

Теги: Всеволод Князєв САП прокуратура

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