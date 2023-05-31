Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву

Захист стверджував, що у Князєва нібито немає грошей на заставу

Суд змінив запобіжний захід ексголові Верховного суд Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні хабаря в 2,7 млн дол. Про це передає «Суспільне».

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Розмір застави зменшили до 75 млн грн замість 107. Він залишиться під вартою до 14 липня.

Сторона захисту просила змінити запобіжний захід на «не пов‘язаний із триманням під вартою», зокрема, домашній арешт, адже у Князєва нібито немає грошей на заставу. – «Сума є надмірною та неузгодженою із майновим станом».

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Суд частково задовольнив апеляцію.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

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Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 14 липня або внесення застави в розмірі 107,36 млн грн.