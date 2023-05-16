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Справа судді Князєва: НАБУ повідомило про причетність Жеваго

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа судді Князєва: НАБУ повідомило про причетність Жеваго
фото з відкритих джерел

Ferrexpo AG (група компаній Жеваго – ред.) у суді представляли Андрій Конопля та Михайло Ілляшев

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу.

«Було зафіксовано низку контактів власника групи «Фінанси і кредит» (належить Жеваго – ред.) з одним з власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття неправомірної діяльності», – повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

3 травня керівництву Верховного суду передали першу частину хабаря, а вчора була передана друга частина. Саме під час цього й було затримано Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнив, що адвокатське об'єднання використовувалося для прикриття «бек офісу, створеного у Верховному суді для того, щоб впливати на рішення установи та інших судів.

Клименко не повідомив назву об'єднання, але відомо, що Ferrexpo AG (група компаній Жеваго – ред.) у суді представляли Андрій Конопля та Михайло Ілляшев – засновники відомої юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

У грудні 2022-го його затримали на гірськолижному курорті Куршевель (Франція). Українська сторона вимагала екстрадиції, але місцевий суд відмовив.

Бізнесмен заперечує, що Князєву передали хабар особи, які діяли у його інтересах. Прес-служба Жеваго передала виданню Forbes заяву, в якій той просить «не розповсюджувати непідтверджену інформацію»,  пише «РБК Україна».

За словами бізнесмена, Верховний суд оголосив юридичне вивірене рішення, оскільки «було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов'язаних із фігурантами списків санкцій США та Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу».

Нагадаємо, антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабара. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП задокументували отримання хабара у приблизно три мільйони доларів головою Верховного суду. Слідчі дії тривають. Видання ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ пише, що гроші голова Верховного суду отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Теги: Семен Кривонос прокуратура фінанси хабар Всеволод Князєв НАБУ кредит Верховный суд САП Костянтин Жеваго

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