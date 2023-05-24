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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Чому справа судді Князєва – видатна заслуга НАБУ

glavcom.ua
Всеволод Князєв
фото з відкритих джерел

У НАБУ є сотні справ, і вони могли б не брати нове, а звітувати якимись старими провадженнями, більш відомими, більш медійними

Справа по хабарництву голови Верховного суду Князєва – це безпрецедентне та історичне досягнення нової антикорупційної системи.

Це видатна заслуга керівництва НАБУ та САП – Семена Кривоноса, Олександра Клименка, куратора операції Гізо Углави, процесуального керівника Олександра Омельченка, та безпосереднього керівника операції Бориса Індиченка – начальника підрозділу детективів, яке здійснило основну частину оперативної роботи.

У НАБУ є сотні справ, і вони могли б не брати нове, а звітувати якимись старими провадженнями, більш відомими, більш медійними, і не ризикувати, не витрачати сили на операцію, яка взагалі могла не спрацювати або зірватись у будь-який момент. Але НАБУ зосередило усі сили на розкритті добре прихованої схеми у зовісім неочевидній ситуації, хоча НАБУ маленька структура, а для такої операції, для її прикриття та документування треба було зосередити великі ресурси, на спостереженні працювала більшість оперативніків. Все це могло бути помилкою, все це могло зірватись і обнулити роботу багатьох десятків людей.

За весь час не сталося жодного витоку інформації, хоча про це знали десятки співробітників НАБУ. Це говорить про те, що інституції, які побудовані на правильних принципах, в Україні працюють так само ефективно як і в провідних демократичних країнах світу.

Пишаюсь, що у 2015-му році мав честь у складі конкурсної комісії обирати першого директора НАБУ Артема Ситника. Час показав, що система НАБУ виявилась дієздатною, а відібраний колектив та порядок дій працює навіть після зміни директора. Сподіваюсь, що в системі НАБУ люди, які дають результат та обирають правильну стратегію, будуть збережені.

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Теги: суд НАБУ хабар скандал Всеволод Князєв

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