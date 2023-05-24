Чому справа судді Князєва – видатна заслуга НАБУ

У НАБУ є сотні справ, і вони могли б не брати нове, а звітувати якимись старими провадженнями, більш відомими, більш медійними

Справа по хабарництву голови Верховного суду Князєва – це безпрецедентне та історичне досягнення нової антикорупційної системи.

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Це видатна заслуга керівництва НАБУ та САП – Семена Кривоноса, Олександра Клименка, куратора операції Гізо Углави, процесуального керівника Олександра Омельченка, та безпосереднього керівника операції Бориса Індиченка – начальника підрозділу детективів, яке здійснило основну частину оперативної роботи.

У НАБУ є сотні справ, і вони могли б не брати нове, а звітувати якимись старими провадженнями, більш відомими, більш медійними, і не ризикувати, не витрачати сили на операцію, яка взагалі могла не спрацювати або зірватись у будь-який момент. Але НАБУ зосередило усі сили на розкритті добре прихованої схеми у зовісім неочевидній ситуації, хоча НАБУ маленька структура, а для такої операції, для її прикриття та документування треба було зосередити великі ресурси, на спостереженні працювала більшість оперативніків. Все це могло бути помилкою, все це могло зірватись і обнулити роботу багатьох десятків людей.

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За весь час не сталося жодного витоку інформації, хоча про це знали десятки співробітників НАБУ. Це говорить про те, що інституції, які побудовані на правильних принципах, в Україні працюють так само ефективно як і в провідних демократичних країнах світу.

Пишаюсь, що у 2015-му році мав честь у складі конкурсної комісії обирати першого директора НАБУ Артема Ситника. Час показав, що система НАБУ виявилась дієздатною, а відібраний колектив та порядок дій працює навіть після зміни директора. Сподіваюсь, що в системі НАБУ люди, які дають результат та обирають правильну стратегію, будуть збережені.