Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву
Всеволода Князєва викрили на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди
фото з відкритих джерел

Всеволод Князєв перебуватиме під вартою до 8 вересня

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«11 липня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду. Строк дії запобіжного заходу – до 8 вересня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема, прибувати до слідчого за першим викликом, не відлучатися з місця проживання і здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 14 липня або внесення застави в розмірі 107,36 млн грн.

Читайте також: Вхопилися за голову. Корупційна катастрофа у Верховному суді: деталі
Теги: суд Всеволод Князєв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро та Аліна у мирному житті
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал
12 червня, 14:47
Українські воїни мужньо тримаються у полоні
Росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями». Чому це незаконно
16 червня, 13:30
Суд не може діяти суворіше, адже наразі відсутня необхідна законодавча база
Покарай мене, якщо зможеш: як обвинувачені у корупції уникають відповідальності Право
17 червня, 09:00
Держава видає одноразову допомогу за схемою: спочатку 3 млн грн, а далі по 300 тис. грн щомісячно протягом наступних трьох років
Свекруха проти невістки, донька проти мачухи. Чому родичі загиблих воїнів масово штурмують суди Війна і право
20 червня, 11:00
До вироку суду засуджений перебував під вартою
На Хмельниччині через ревнощі чоловік отримав довічне ув'язнення
16 червня, 18:15
Колишній гендиректор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків
Ухилення від сплати податків на 9 млн грн. Екскерівник Чернігівського заводу радіоприладів постане перед судом
22 червня, 11:24
За даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими
Суд над полоненими «азовцями»: що відомо про увʼязнених українців (фото)
20 червня, 10:39
Михайла Головка підозрюють в отриманні хабара від підприємця
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради
28 червня, 20:35
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
5 липня, 21:00

Кримінал

ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву
ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву
ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи
ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи
На Буковині батько випадково застрелив 13-річного сина
На Буковині батько випадково застрелив 13-річного сина
У Дніпрі шахраї видурили в АЗС понад 50 тонн пального (фото)
У Дніпрі шахраї видурили в АЗС понад 50 тонн пального (фото)
У Львові військовий на смерть збив жінку на пішохідному переході
У Львові військовий на смерть збив жінку на пішохідному переході
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у Мін’юст – ЗМІ
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у Мін’юст – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
18K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
17K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
15K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
9878
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту