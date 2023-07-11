ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву

Всеволод Князєв перебуватиме під вартою до 8 вересня

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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«11 липня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду. Строк дії запобіжного заходу – до 8 вересня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема, прибувати до слідчого за першим викликом, не відлучатися з місця проживання і здати на зберігання закордонні паспорти.

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Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

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Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 14 липня або внесення застави в розмірі 107,36 млн грн.