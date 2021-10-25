СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet

Злочинці займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів

Українські спецслужби провели спільну операцію з американськими кіберфахівцями

Служба безпеки України спільно зі спецслужбами США затримала злочинців, які «відмили» десятки мільйонів доларів через мережу Darknet. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Злочинці займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Зазначається, що для виведення грошей з «тіні» зловмисники ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

За даними відомства, «клієнтами» злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку.

Крім того, додали в СБУ, злодії самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

Правоохоронці викрили злочинців у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку.

Зазначається, що наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, зокрема іноземних замовників махінацій.