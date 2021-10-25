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    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet

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    Злочинці займалися &laquo;відмиванням&raquo; грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів - СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet
    Злочинці займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів
    фото: СБУ

    Українські спецслужби провели спільну операцію з американськими кіберфахівцями

    Служба безпеки України спільно зі спецслужбами США затримала злочинців, які «відмили» десятки мільйонів доларів через мережу Darknet. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Злочинці займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

    Зазначається, що для виведення грошей з «тіні» зловмисники ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

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    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet
    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet
    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet
    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet
    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet
    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet

    За даними відомства, «клієнтами» злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку.

    Крім того, додали в СБУ, злодії самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

    Правоохоронці викрили злочинців у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку.

    Зазначається, що наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, зокрема іноземних замовників махінацій.

    Теги: СБУ шахрайство США гроші кібербезпека darknet
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    СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet