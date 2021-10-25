США не вирішить наші проблеми за нас

Більшості наших співгромадян час зрозуміти, що всі реформи та зміни робляться в першу чергу для себе

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В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина:

«Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство. Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее».

Я вспомнил это к тому, что нам пора выстраивать в обществе схожую идеологию. И мы должны избавиться от всех иллюзий. От иллюзий в доброго дядю Сэма и от еврооптимизма, избавиться от мысли, что наши проблемы – самые важные для наших западных партнеров.

Избавиться от мифов о том, что они нам всегда будут помогать. И особенно от наивной мысли, что нам ВСЕГДА будут помогать несмотря на то, что у нас творит руководство государства. Помогать будут. Будут, но только в своих интересах и если это будет им выгодно. В любом другом случае они будут высказывать глубокую озабоченность и просто переживать за нас.

Так уже было во время, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Так произошло и с Северным потоком-2. Так всегда происходит, когда прагматизм и личные интересы наших западных партнёров преобладают над демократическими стандартами и ценностями декларируемыми ими. Давайте быть реалистами. Нам помогают, если это в интересах помогающих. При этом РФ – это абсолютный враг сегодня. И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и убийства украинцев – это все РФ, а не кто-то иной.

Пора осознать, что мы нужны только себе. Что наши проблемы – война, коррупция, спад экономики, трудовая миграция, демографический кризис, политический кризис, олигархи, продажность и тупость власти, а так же все остальное, мы будем преодолевать сами. Мы можем слушать советы. Мы должны учиться у тех, кто может дать нам знания, которые у нас отсутствуют. Мы будем использовать чужой опыт и привлекать специалистов. Но возрождать Украину нам придется самостоятельно. За нас это никто делать не станет. Мы живем в прагматичном мире. И если мы не в состоянии решить наши проблемы, то остальные не решат их за нас, а будут их использовать в своих интересах.

К сожалению слова западных политиков не всегда совпадают с их действиями. Почему? Потому, что они делают то, что выгодно их странам и избирателям. И мы должны действовать так же, делая лишь то, что усиляет Украину – экономически, политически, демократически или делает нас мощнее в военно-оборонном направлении. Вхождение в НАТО сделает Украину не только сильнее, но создаст гарантии для безопасности государства.

Вхождение в ЕС даст огромное количество возможностей для граждан Украины. Но для вступления в ЕС и НАТО надо провести немало реформ и качественно изменить страну и армию. Так вот большинству наших сограждан пора понять, что все реформы и изменения делаются в первую очередь для себя. Не для кого-то в Брюсселе или Вашингтоне, а для себя. Для того, чтоб граждане жили лучше и чтоб государство становилось сильнее и с ним считались. И судебная реформа нужна нам, и реформа армии тоже нужна нам, и борьба с коррупцией нужна именно нам, а не кому-то во Франции, Германии или Польше. Это наши проблемы. Нам их решать. И пока мы их не преодолеем, то будем жить, как сейчас.

А ещё мы должны стать полезными нашим западным партнерам. Именно полезными, но без ущерба или потерь для себя. Польша и Израиль смогли выстроить такие форматы с Западом. Более того, Польша стала полноценным членом ЕС и НАТО. И мы должны найти свой формат без ущерба для национальных интересов. Наоборот, мы должны во всем получать свои бенифиты. И строить Украину. Новую и прогрессивную.

Строить, а не ждать, что ее кто-то нам выстроит. Украина нужна только нам. Поэтому, если нам говорят снять запрет на вывоз леса-кругляка из Украины или настойчиво убеждают провести выборы в ОРДЛО, то надо уметь говорить нет. И если нас подталкивают к тому, что нам не выгодно, пугают чем-то, принуждают и пытаются убедить в том, что нам не нужно, то мы должны научиться отвечать в стиле Менахема Бегина: «Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!».

Самое главное не только это говорить, но и делать. И не ждать чуда.

Джерело: блог Борислава Берези

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