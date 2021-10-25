Найвідомішого наркобарона Колумбії екстрадують до США

Президент Колумбії заявив, що затримання Усуги можна порівняти лише з убивством силами безпеки у 1993 році відомого наркоторговця Пабло Ескобара

Отоніеля доставили на військову базу в Боготу

Колумбія екстрадує затриманого після спільної операції армії, авіації та поліції наркобарона Дайро Антоніо Усугу (Отоніель) до США. Про це пише BBC.

Отоніеля доставили на військову базу в Боготу. Президент Іван Дуке привітав затримання наркобарона в телевізійному відеозверненні.

Напередодні у Колумбії затримали найбільш розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель. Він очолював угруповання Клан дель Гольфо (Клан Затоки).

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що затримання Усуги можна порівняти лише з убивством силами безпеки у 1993 році відомого наркоторговця Пабло Ескобара.

50-річний Усуга в минулому брав участь у бойових діях проти колумбійського уряду у складі ліворадикального повстанського угруповання «Армія національного звільнення» (ELN), а потім перейшов до праворадикального воєнізованого угруповання «Об'єднані сили самооборони Колумбії» (AUC).

Він очолив Clan del Golfo у 2012 році після вбивства силами безпеки його брата Хуана де Діоза. За його затримання Сполучені Штати Америки пропонували винагороду у розмірі $5 млн. У США ще у 2009 році проти Усуги було висунуто обвинувачення у скоєнні злочинів, країною було розпочато процедуру екстрадиції наркобарона.

За даними колумбійської поліції, Усуга останнім часом переховувався у джунглях у регіоні Ураба, звідки він родом. Він не використовував мобільний телефон, а для управління підконтрольною йому кримінальною імперією використовував кур'єрів. Усуга завжди спав просто неба і ніколи не наближався близько до населених пунктів.

За даними поліції, очолюване Усугою злочинне угруповання здійснювало свою діяльність у щонайменше 300 населених пунктах країни. Серед іншого, воно організовувало наркотрафік до Центральної Америки та США.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті психотропів. Зловмисники реалізовували оптові партії заборонених речовин на території Києва та Київської області.