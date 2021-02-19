  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ запобігла незаконному експорту червоного дерева в Євросоюз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Деревину в ЄС хотіла вивезти приватна компанія</p> - СБУ запобігла незаконному експорту червоного дерева в Євросоюз

    Деревину в ЄС хотіла вивезти приватна компанія

    Фото: СБУ

    Автомобіль із вантажем на 300 тисяч євро затримали на митниці

    Співробітники Служби безпеки України не дали вивезти в країни Євросоюзу за підробленими документами цінні породи дерева.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Зазначається, що автомобіль із вантажем на 300 тисяч євро затримали на митниці.

    Встановлено, що приватна компанія планувала вивезти продукцію в Євросоюз під виглядом інших видів деревини, менш цінних. Для цього в митну документацію внесли неправдиві відомості.\

    «Авто, завантажене деревиною, затримали під час оформлення вантажу на посту Черкаси-центральний Київської митниці», – йдеться у повідомленні СБУ.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

    До слова, у «Борисполі» митники вилучили чергову валізу з наркотиками.

    Теги: ЄС митниця вирубування лісу СБУ контрабанда автомобіль Україна ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies