СБУ запобігла незаконному експорту червоного дерева в Євросоюз

Автомобіль із вантажем на 300 тисяч євро затримали на митниці

Співробітники Служби безпеки України не дали вивезти в країни Євросоюзу за підробленими документами цінні породи дерева.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що автомобіль із вантажем на 300 тисяч євро затримали на митниці.

Встановлено, що приватна компанія планувала вивезти продукцію в Євросоюз під виглядом інших видів деревини, менш цінних. Для цього в митну документацію внесли неправдиві відомості.\

«Авто, завантажене деревиною, затримали під час оформлення вантажу на посту Черкаси-центральний Київської митниці», – йдеться у повідомленні СБУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

До слова, у «Борисполі» митники вилучили чергову валізу з наркотиками.