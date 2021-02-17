У «Борисполі» митники вилучили чергову валізу з наркотиками (фото)

Громадяни Кувейту не полишають спроб вивезти за межі України цілі валізи медичного препарату

Вже вдруге за останній місяць у міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили у пасажира багаж із медичним препаратом «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком. Контрабандний товар вилучено у громадянина Кувейту. Про це повідомляє Київська митниця.

Перший раз громадянин Кувейту вивозив цей лікарський засіб до Стамбула. Сьогоднішня ситуація майже тотожна: вже інший громадянин Кувейту переміщував препарат до Дубая.

В дорожній валізі 34-річного авіапасажира, який прямував через «зелений коридор», була величезна картонна коробка з близько трьома тисячами блістерів медичного препарату «Лірика» (прегабалін) торгового бренду Pfizer. Для економії місця пасажир спакував ліки без заводської упаковки.

Препарат «Лірика» відпускається лише за рецептом. Поки що невідомо, як така кількість препарату опинилася вже у двох мешканців Кувейту.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленим коридором»).

Понад 44 тис. пігулок препарату вилучено.

Вартість вилученої партії препарату – понад 727 тис. грн. Виявлення стало можливим у співпраці з СБУ.