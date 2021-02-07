Pfizer-контрабандиста затримано в «Борисполі» (фото)

Препарат «Лірика» через свою протисудомну дію популярний серед наркозалежних

Громадянин Кувейту вивозив до Стамбулу протисудомні пігулки на 2 млн гривень

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» митниками було затримано громадянина Кувейту, що намагався перевезти до Стамбулу медпрепарати виробництва компанії Pfizer, а саме препарат «Лірика».

Як повідомляє Київська митниця на своїй сторінці у Facebook, вартість препаратів становить 2 млн гривень.

«Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту «Бориспіль» попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком», - інформують митники.

«Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. 151,2 тисячі таблеток препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату - близько 2 млн гривень», – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що остаточну вартість ліків визначать пізніше.

Наркотичний ефект препарату виявили відносно недавно. У медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при ряді хронічних хвороб.

Саме протисудомний ефект «Лірики» став причиною її поширення серед наркоманів, з допомогою препарату позбуваються від нападів «ломки».

Як повідомлялося раніше, співробітнику Національного офтальмологічного центру Сінгапуру помилково ввели п'ятикратну дозу вакцини Pfizer від коронавірусу, потерпілого шпиталізовано.